Foot - PSG

PSG : Une incroyable bombe est lâchée sur Christophe Galtier

Publié le 28 septembre 2022 à 23h10 par Jules Kutos-Bertin

Après l’ASSE, le LOSC, et l’OGC Nice, Christophe Galtier découvre une toute nouvelle aventure avec le PSG. Quelques mois après son départ du club azuréen, le technicien français fait l’objet de révélations fracassantes de la part de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif de Nice, qui a décrypté leur relation.

Entraîneur du PSG depuis le mois de juillet dernier, Christophe Galtier vit des débuts réussis. Avec aucune défaite depuis sa prise de fonction, le technicien français gère parfaitement le commencement de cette grande aventure. Surtout après une saison assez compliquée avec l’OGC Nice…

Un épisode difficile avec l’OGC Nice

Parce que chez les Aiglons, tout n’a pas été rose, loin de là. Invité de l’ After Foot sur RMC ce mercredi, Julien Fournier, l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice, a fait de terribles révélations sur sa relation plus que compliquée avec Christophe Galtier lors de leur année commune.

🗣💬 "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot"Julien Fournier revient sur sa relation chaotique avec Galtier à Nice. pic.twitter.com/wVjaDoNpB0 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 28, 2022

« Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire »