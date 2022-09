Foot - PSG

PSG : En pleine bourre, Neymar lâche un énorme message

Publié le 28 septembre 2022 à 10h45 par Bernard Colas

Buteur avec le Brésil ce mardi lors de la victoire face à la Tunisie (5-1), Neymar poursuit sur sa lancée à moins de deux mois du début de la Coupe du monde. L’international auriverde brille en cette nouvelle saison, un moment que savoure le principal intéressé, heureux du niveau affiché sous le maillot du PSG et de la Seleção.

Redoutable avec le PSG depuis le début de la saison (11 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres), Neymar l’est également avec la Seleção à moins de deux mois de la Coupe du monde. Opposés à la Tunisie ce mardi soir au Parc des Princes, les Brésiliens n’ont pas tremblé (5-1) grâce notamment à une réalisation du numéro 10 du PSG. Ce dernier se montre optimiste pour la suite.

Neymar et le Brésil font le show contre la Tunisie https://t.co/Yf6aqk9qiP pic.twitter.com/KoQ2yjdWQa — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

« Je suis très bien physiquement. Que ce soit en club ou en sélection »

« Je suis très heureux. Je suis très bien physiquement. Que ce soit en club ou en sélection. J'espère continuer comme ça pour la Coupe du Monde. On devient une vraie équipe , s’est réjoui Neymar, qui en est désormais à 75 buts en sélection (deux de moins que les 77 de Pelé), dans des propos relayés par RMC . Atteindre le record de Pelé au Mondial? Oui c'est spécial mais jamais personne n'atteindra le niveau de Pelé. »

Neymar vise encore l'arbitrage