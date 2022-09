Foot - Mercato - PSG

PSG : Le tarif est connu pour ce compatriote de Neymar

Publié le 28 septembre 2022 à 07h45 par Thomas Bourseau

De nationalité brésilienne comme le numéro 10 du PSG, Andrey Santos pourrait rejoindre Neymar au Paris Saint-Germain si une condition financière était respectée, à savoir le paiement de l’indemnité de transfert réclamée par Vasco de Gama se situant entre 30 et 35M€.

Conseiller football du PSG depuis le 10 juin dernier, officiellement, Luis Campos semble avoir rapidement coché le nom d’Andrey Santos dans sa short-list. Le10sport.com vous révélait le 21 juin dernier que le dirigeant portugais était aux prises avec le FC Barcelone, le Genoa et Everton dans la course à la signature du milieu offensif de 18 ans évoluant à Vasco de Gama.

Newcastle vient concurrencer le PSG pour un compatriote de Neymar

Depuis, Newcastle aurait fait irruption dans le feuilleton Andrey Santos. Et les Magpies ne seraient pas là pour faire de la figuration. À en croire les informations de divers médias dont inews , la cellule recrutement du pensionnaire de Premier League aurait à coeur de boucler le transfert de Santos.

35M€ pour Andrey Santos