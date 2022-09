Foot - PSG

PSG : Ces terribles révélations sur le clash entre Neymar et Mbappé

Publié le 29 septembre 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé n'est pas du tout au beau fixe. D'ailleurs, les deux stars du PSG seraient allées au clash après l'épisode du penaltygate face à Montpellier. Un clash qui aurait nécessité l'intervention de Marquinhos, Sergio Ramos, Christophe Galtier et de Luis Campos.

Après avoir paraphé un nouveau contrat de trois saisons avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fait une énorme demande à sa direction. D'après Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe , le numéro 7 parisien aurait réclamé le transfert de Neymar et le recrutement d'un buteur de fixation à la « Olivier Giroud » , et ce, pour évoluer en tant qu'attaquant de soutien et être plus libre sur le terrain.

Sergio Ramos a recadré Neymar pour le penaltygate

Malheureusement pour Kylian Mbappé, Luis Campos n'a pas réussi à exaucer ses deux souhaits. Ainsi, le champion du monde français est contraint aujourd'hui d'évoluer à la pointe de l'attaque de Christophe Galtier, avec Neymar positionné derrière lui. Et depuis le début de la saison, la relation entre Kylian Mbappé et le numéro 10 du PSG ne fait que se détériorer.

Un énorme clash entre Neymar et Mbappé à cause du penaltygate

Lors de la confrontation face à Montpellier, on a assisté à un nouvel épisode de penaltygate au PSG. Après s'être pris le bec avec Edinson Cavani pour tirer les coups de pied de réparation à Paris, Neymar lutte aujourd'hui avec Kylian Mbappé pour cet exercice. Et à en croire L'Equipe , Sergio Ramos aurait été dans l'obligation d'intervenir pour raisonner la star brésilienne. En effet, l'ancien capitaine du Real Madrid aurait recadré Neymar pour qu'il applique les consignes de Christophe Galtier. Ce dernier ayant désigné Kylian Mbappé en tant que tireur numéro un pour les penaltys. Toutefois, cet incident entre le numéro 7 du PSG et Neymar ne se serait pas arrêté-là.

Une intervention de Sergio Ramos, Marquinhos, Galtier et Campos