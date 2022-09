Foot - PSG

PSG : Le nouveau Neymar est arrivé !

Publié le 29 septembre 2022 à 12h20 par Arnaud De Kanel

Après un dernier exercice décevant, Neymar brille cette saison. Le Brésilien est entré dans une année charnière avec la Coupe du monde en ligne de mire, et régale le PSG de Christophe Galtier. Il affiche un bilan statistique impressionnant en ce début de saison. Nul doute, le nouveau Neymar est là.

Cela fait maintenant 5 ans que Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain contre la somme astronomique de 222M€. Après une première saison plus que convaincante, le Brésilien n'a pas su enchainer, trop souvent blessé. Mais depuis l'arrivée de Christophe Galtier, la star du PSG est remontée à bloc et renait de ses cendres. Il avait prévenu avant le début de la saison : « Cette année tout va rentrer ». Il n'a visiblement pas menti.

13 - Neymar a été impliqué sur 13 buts en Ligue 1 lors du mois d'août (7 buts, 6 assists), seul Kylian Mbappé en avril dernier (14) a été plus souvent décisif lors d'un même mois dans l'élite depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07). Incontestable. @Ligue1UberEats https://t.co/g4fZTDRiwQ — OptaJean (@OptaJean) September 22, 2022

Neymar est en grande forme

Associé à Kylian Mbappé et Lionel Messi, Neymar est l'atout offensif numéro un du PSG en ce début de saison. Il rayonne sur le terrain et survole ses adversaires. En 11 matchs toutes compétitions confondues avec le club francilien, il affiche un bilan démentiel. Le trentenaire en est déjà à 11 buts et 8 passes décisives et cumule un total de 888 minutes jouées. De plus, il est le joueur le plus décisif des 5 grands championnats en termes de buts et passes décisives par minutes disputées, soit toutes les 41 minutes. Il fait mieux que Robert Lewandowski et Erling Haaland. Neymar domine le classement des buteurs en Ligue 1 (8 buts en autant de rencontres) et partage le trône de celui des passeurs avec Lionel Messi (7 passes décisives chacun). Impressionnant.

« Je suis très heureux de mon début de saison »