PSG : Neymar-Mbappé, retrouvailles sous haute tension ?

Publié le 26 septembre 2022 à 17h10 par La rédaction

Depuis le début de la saison, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar s’est dégradée. Les deux joueurs seraient actuellement en froid quand on voit les déclarations de chacun. Convoqués en équipe nationale, ils ont tout de même réussi à faire parler d’eux. Des retrouvailles à Paris qui risquent d’être tendues.

La trêve internationale se termine et les joueurs retrouvent progressivement leurs clubs. Mais au PSG, certains retours risquent d’être électriques. En froid depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et Neymar ont encore une fois fait parlé d’eux.

« À Paris, c'est différent »

Après la rencontre contre l’Autriche ce jeudi, Kylian Mbappé s’était une nouvelle fois remarqué en comparant son positionnement en équipe de France à celui au PSG. « On me demande d'autres choses ici (en équipe de France) par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses, et moi, je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. » Des propos qui peuvent justifier certaines tensions au sein du vestiaire parisien.

