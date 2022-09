Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette recrue du mercato évoque déjà un autre club

Publié le 26 septembre 2022 à 15h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival alors qu’il n’avait plus qu’une année de contrat au FC Valence, Carlos Soler vit donc un tout nouveau challenge dans la capitale française. Mais l’international espagnol, toujours très attaché à son club formateur, projette déjà d’y faire son retour.

Longtemps en quête d’un nouveau renfort offensif, le PSG a multiplié les pistes à cet effet au cours du mercato estival : Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski, mais ils ont respectivement rejoint West Ham et le FC Barcelone. Du coup, en toute fin de mercato estival, Luis Campos s’est tourné vers une option différence pour son secteur offensif en recrutant Carlos Soler (25 ans) en provenance du FC Valence pour 17M€.

« Ça n’a pas été simple de partir »

Interrogé ce lundi par Levante EMV, Carlos Soler a fait des révélations surprenantes sur son transfert au PSG, qu’il ne souhaitait pas vraiment au départ : « Ca n'a pas été simple de prendre la décision de partir, vraiment. Il y a eu une négociation pour essayer de prolonger le contrat pendant un peu plus d'un an et il s'est passé certaines choses. Au final, j'ai pris une décision, mais toujours en me faisant conseiller (…) Au terme du mercato, cette opportunité de rejoindre le PSG est arrivée. Nous sommes arrivés à un accord et je suis parti », a confié Soler.

Soler se voit revenir à Valence