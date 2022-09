Foot - Mercato - PSG

PSG : Il dévoile les coulisses de son transfert au PSG

Publié le 26 septembre 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Parmi les différentes recrues arrivées cet été au PSG, on retrouve notamment le nom de Carlos Soler. A 25 ans, l'international espagnol a été recruté du côté de Valence, là où il a passé toute sa carrière. Forcément, pour Soler, cela n'a pas été simple de tout quitter pour rejoindre Paris. Néanmoins, certaines choses ont fait qu'il a été amené à prendre cette grande décision pour sa carrière.

Depuis quelques semaines maintenant, Carlos Soler découvre un nouvel environnement. Lors du dernier jour du mercato estival, l'Espagnol a été transféré de Valence au PSG, rejoignant ainsi l'effectif de Christophe Galtier. Mais Soler laisse également derrière lui toute sa vie jusqu'à présent, lui qui n'avait connu que le club Che. Une décision bien évidemment compliquée à prendre pour Carlos Soler, qui cherchait toutefois certaines conditions que Valence ne lui offrait pas.

« Nous avions une stratégie avec mes agents »

A l'occasion d'un entretien accordé à Levante EMV , Carlos Soler a dévoilé le cheminement qui l'avait amené à prendre la décision de quitter Valence pour le PSG. Formé au sein du club Che, le désormais protégé de Christophe Galtier a expliqué : « Ca n'a pas été simplement de prendre la décision de partir, vraiment. Il y a eu une négociation pour essayer de prolonger le contrat pendant un peu plus d'un an et il s'est passé certaines choses. Au final, j'ai pris une décision, mais toujours en me faisant conseiller. Nous avions une stratégie avec mes agents de parler avec le club et de trouver les conditions sur la durée du contrat, l'aspect économique et le projet sportif. J'ai cherché à avoir un contrat longue durée à Valence, j'ai cherché un projet sportif ambitieux pour jouer la Ligue des Champions et après de bonnes conditions économiques. Je suis un joueur de football, je vie de cela aussi ».

« Je ne voulais pas partir gratuitement »