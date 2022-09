Foot - Mercato - PSG

PSG : A peine arrivé, Campos a déjà fait mieux que Leonardo

Publié le 26 septembre 2022 à 07h00 par Jules Kutos-Bertin

Remercié par le PSG l’été dernier, Leonardo a été remplacé par Luis Campos. Dès son arrivée, le Portugais s’est occupé d’un chantier bien connu : le milieu de terrain. Le conseiller football parisien a recruté pas moins de quatre joueurs pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Et pour le moment, la perle rare s’appelle Vitinha, un joueur recruté sur demande de Luis Campos.

C’est l’un des grands changements qu’a initié Nasser Al-Khelaïfi à l’issue d’une saison difficile sur tous les plans. En désaccord avec sa direction, Leonardo a été remercié par le PSG. Pour le remplacer, le club de la capitale a nommé Luis Campos, l’ancien directeur sportif du LOSC et de l’AS Monaco notamment. Dès son arrivée au PSG, le Portugais s’est focalisé sur un chantier XXL : le milieu de terrain.

Leonardo a empilé les recrues sans trouver la perle rare

Pendant des années, Leonardo s’est penché sur l’entrejeu du PSG en espérant trouver un jour le complément idéal à Marco Verratti. Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Leandro Paredes : tous ont eu leur bonne période, mais aucun n’a su s’imposer dans la durée au PSG. Résultat, à chaque mercato, la priorité était de recruter un milieu de terrain. Luis Campos a donc dû travailler sur ce dossier dès son arrivée.

🔙🇵🇹 pic.twitter.com/h8DuebUZ7X — Vítor Ferreira (@vitinha) September 20, 2022

Vitinha, un coup made in Campos

Peu de temps après sa nomination au PSG, le conseiller sportif portugais a bouclé l’arrivée de Vitinha. Inconnu en France, l’international portugais s’est très vite imposé dans le onze de Christophe Galtier. Et pour le moment, c’est bien lui le compliment idéal de Marco Verratti. En plus de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont posé leurs valises à Paris. Adrien Rabiot serait également dans le viseur du PSG pour renforcer ce secteur de jeu. Christophe Galtier devrait donc avoir les moyens de s’en sortir…