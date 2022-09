Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme chantier se confirme pour Luis Campos

Publié le 26 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, le poste de gardien fait l’objet d’un gros chantier. Et si l’on pensait que tout cela avait été résolu avec l’arrivée de Keylor Navas, puis celle de Gianluigi Donnarumma, cela serait loin d’être le cas. En effet, dans les mois à venir, cela pourrait encore bouger chez les gardiens du PSG. Un gros chantier en prévision pour Luis Campos.

Alphonse Areola, Kevin Trapp, Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon… Au PSG, les gardiens se sont succédés sans pour autant s’imposer. Mais c’était avant 2019 et l’arrivée de Keylor Navas. Immédiatement, le Costaricain a apporté de la sérénité dans les buts. Alors qu’on pensait que le PSG avait résolu ses problèmes de gardiens, le club de la capitale s’est tiré une balle dans le pied en faisant venir Gianluigi Donnarumma en 2021. A Paris, on s’est donc retrouvé avec deux des meilleurs gardiens du monde pour une seule place.

Mercato - PSG : Un transfert de Campos réglé avant la Coupe du monde ? https://t.co/9oNgQUhzdF pic.twitter.com/ExhGu7XcSF — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Les situations délicates de Donnarumma et Navas

Après l’alternance de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a lui décidé d’établir une hiérarchie claire au PSG. Gianluigi Donnarumma s’est alors retrouvé numéro 1 et Keylor Navas numéro 2. Le fait est que l’Italien ne convainc pas forcément sur sa ligne, multipliant les erreurs. A côté de cela, l’ancien du Real Madrid n’a toujours pas quitté le PSG et forcément, il a dû à se contenter d’un rôle de doublure. Pour Navas, un départ pourrait alors intervenir en janvier et à terme, un nouveau gardien pourrait venir. Toutefois, cela pourrait ne pas forcément être une bonne nouvelle pour Donnarumma.

Un nouveau gardien au PSG ?