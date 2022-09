Foot - Mercato - PSG

PSG : Incroyable raté sur le mercato pour cet indésirable

Publié le 26 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Alphonse Areola a été définitivement transféré du côté de West Ham où il était déjà prêté la saison passée. Mais la trajectoire aurait pu être différente pour le gardien français, qui était courtisé par Manchester United lorsqu’il avait 17 ans.

« Je me sens super bien, je suis heureux de signer et heureux de rester ici de façon permanente et je suis impatient de commencer à m'entraîner et à faire le travail. Le principal est que j'ai ressenti l'amour des supporters la saison dernière. Pour moi, il est très important de sentir qu'on m'aime », lançait Alphonse Areola le 27 juin dernier au moment d’officialiser son transfert définitif vers West Ham pour 9,5M€, lui qui n’entrait plus dans les plans du PSG.

Areola poussé vers la sortie au PSG

Barré par les présences de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et Sergio Rico, le gardien français de 29 ans n’a donc eu d’autre choix que de s’exiler loin du PSG, son club formateur, où il avait pourtant eu à cœur de s’imposer.

MU voulait le recruter