PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le casse-tête de Galtier

Publié le 25 septembre 2022 à 19h00 par La rédaction

C’est le 20 novembre prochain que le coup d’envoi de la Coupe du Monde sera donné au Qatar. Alors que les meilleurs joueurs seront présents pour cet événement, l’une des questions est de savoir dans quelle condition physique ils seront. En effet, d’ici là, les matchs de championnat vont encore s’enchainer. Cela va être le cas au PSG, où Christophe Galtier va devoir gérer au mieux la rotation de son effectif.

Actuellement, les sélections nationales connaissent une dernière répétition générale avant d’aller disputer la Coupe du Monde. Mais d’ici le 20 novembre, date de l’ouverture du tournoi, les joueurs vont encore jouer de nombreux matchs. Au PSG, avec la Ligue 1 et la Ligue des Champions, les organismes, déjà fatigués, vont être mis à rude épreuve. Il va donc falloir faire tourner un maximum pour limiter les blessures et laisser les corps se reposer.

« Avoir quelques minutes en moins, ça lui ferait pas défaut »

Telle va donc être l’une des grandes missions de Christophe Galtier dans les semaines à venir. Cela va surtout être le cas avec ses stars offensives, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. D’ailleurs, l’entraîneur du PSG a notamment été interpellé par Didier Deschamps à propos du temps de jeu de Mbappé. Pour Téléfoot , le sélectionneur de l’équipe de France a avoué : « Je sais qu’il (Mbappé) a toujours envie de jouer, mais de temps en temps, pouvoir souffler un petit peu, avoir quelques minutes en moins, ça lui ferait pas défaut. Bien au contraire ».

La rotation, c’est pour maintenant au PSG ?

Bien évidemment, la situation va être la même avec Neymar et Lionel Messi. Le Brésilien et l’Argentin ont un grand objectif : briller avec la Seleçao et l’Albiceleste au Mondial. Pour cela, il va donc falloir arriver dans les meilleures conditions. Si cela signifie jouer pour garder le rythme, c’est aussi ne pas trop jouer pour ne pas être trop fatigué et éviter également les blessures.



Alors que cela vaut également pour tous les autres joueurs qui iront à la Coupe du Monde, pour Christophe Galtier, la solution sera donc de faire tourner son effectif. Or, depuis le début de la saison, l’entraîneur du PSG fait très peu souffler la MNM, en témoigne le temps de jeu accordé à Hugo Ekitike, Pablo Sarabia ou encore Carlos Soler. Ces 3 joueurs offrent pourtant des opportunités à Galtier de renouveler un peu le visage de son attaque. Affaire à suivre dans les prochaines semaines…