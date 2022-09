Foot - PSG

PSG : Impressionnant avec le PSG, Neymar s'enflamme

Publié le 25 septembre 2022 à 14h45 par Hugo Chirossel

Neymar avait prévenu avant la reprise. Le joueur du Paris Saint-Germain était très motivé pour la saison à venir, marquée par la Coupe du Monde au Qatar. Actuellement avec le Brésil, il s’est dit très heureux de ses premiers pas cette année, que ce soit avec le PSG ou en sélection.

« Cette année tout va rentrer ». Neymar avait annoncé la couleur en juillet dernier, au moment de faire son retour à l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 depuis la reprise, le Brésilien n’avait pas menti et semble plus en forme que jamais.

Mercato - PSG : Renato Sanches révèle les coulisses de son adaptation https://t.co/Fg7ySCRWyr pic.twitter.com/0c8qp581aF — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je suis très heureux de mon début de saison »

Il est d’ailleurs satisfait de son début de saison, ainsi que de celui du PSG. « Je suis très heureux de mon début de saison avec mon club et ma sélection. Offensivement on est forts. Chacun a un rôle à jouer dans cette équipe et un objectif commun et ça c’est le plus important », a-t-il déclaré, des propos relayés par Téléfoot .

Le record de Pelé dans le viseur