Foot - Mercato - PSG

PSG : Les confidences de Renato Sanches sur ses débuts au PSG

Publié le 25 septembre 2022 à 13h45 par La rédaction

Il fait partie des nouveaux joueurs au milieu du PSG, Renato Sanches est arrivé au club cet été. Un nouveau défi pour le Portugais, qui n'est toutefois pas arrivé en terre inconnu. En effet, il a retrouvé Christophe Galtier, son ancien entraîneur au LOSC, ainsi que plusieurs de ses compatriotes portugais. De quoi aider Renato Sanches pour ses débuts au PSG.

Durant ce mercato, le PSG s’est renforcé au milieu de terrain avec les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Renato Sanches. Lors d’un entretien pour Le Quotidien du Sport , ce dernier est revenu sur ses débuts au Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre en vue pour Gianluigi Donnarumma ? https://t.co/fx8wiLGI3w pic.twitter.com/8iCPZHCrzl — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« On va faire une grande saison. J’en suis convaincu »

Lors de cet entretien, Renato Sanches a ainsi évoqué ses débuts au PSG. Il précise notamment vouloir faire une grande saison. « Depuis la reprise, on est bien. On a fait de bonnes choses sur le terrain. Ça se met en place petit à petit. On doit continuer à travailler maintenant et si ça se passe bien, on va faire une grande saison. J’en suis convaincu. »

« Je suis convaincu que l’on peut faire encore mieux »