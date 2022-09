Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos s’attaque au mercato de deux stars

Publié le 25 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Le mercato estival a fermé ses portes mais Luis Campos a encore beaucoup de travail. Le conseiller football du PSG doit désormais travailler en interne sur deux sujets épineux qui posent problème. En effet, le Portugais doit régler les situations contractuelles de Lionel Messi et de Sergio Ramos, deux stars de l'effectif de Christophe Galtier.

Après un mercato qu'il juge raté, Luis Campos est déjà au diapason pour clarifier l'avenir des stars du vestiaire parisien. Kylian Mbappé a prolongé, la priorité est alors à la reconduction d'un nouveau contrat pour Lionel Messi et Sergio Ramos. La volonté du PSG est de les conserver mais la tâche s'annonce ô combien compliquée.

Transferts - PSG : Le clan Messi lâche une précision XXL sur son mercato https://t.co/dBmLTo8Pb2 pic.twitter.com/MUe3GfR2JQ — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Campos veut prolonger Messi

Lionel Messi brille en ce début de saison et offre une vitrine exceptionnelle au PSG depuis son arrivée. La logique est donc de prolonger son contrat comme l'a affirmé Luis Campos dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC : « J e suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans. » Or, La Pulga est focalisée sur l'échéance la plus importante de sa carrière, à savoir la Coupe du monde au Qatar. A l'instant T, les négociations n'ont pas encore débuté car Messi prendra sa décision une fois le Mondial terminé. De plus, la MLS et surtout le Barça surveillent toujours sa situation. En effet, Joan Laporta aimerait bien rapatrier le septuple Ballon d'Or en Catalogne : « Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. » Prudence.

Le PSG temporise avec Ramos