PSG : Ce rebondissement que personne n’avait vu venir pour Mbappé

Publié le 24 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Après des mois de suspens, Kylian Mbappé avait pris la décision de prolonger son aventure avec le PSG en fin de saison passée. Mais alors que son nouveau contrat était censé prendre fin en 2025, ce ne serait finalement pas le cas. Un chamboulement que personne n'avait vu venir et qui relance totalement l'hypothèse d'un départ de Mbappé.

En mai dernier, Kylian Mbappé prenait la décision de snober le Real Madrid de Carlo Ancelotti afin de prolonger son contrat de 3 saisons avec le PSG. Une nouvelle qui avait ravi les supporters parisiens qui pensaient pouvoir profiter de leur génie pour de nombreuses années. Or, L'Equipe a dévoilé il y a un peu plus d'une semaine les détails du nouveau contrat de Mbappé et ce n'est pas un bon signe pour le PSG...

Un contrat raccourci pour Mbappé

C'est Kylian Mbappé en personne, accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi, qui avait brandi un maillot du PSG floqué 2025 avant la rencontre face à Metz, comme la date de l'échéance de son nouveau contrat. Malgré cela, L'Equipe affirme que ce dernier ne court seulement jusqu'en 2024. C'était l'enjeu majeur de Mbappé qui voulait avoir la main mise sur son avenir lors des négociations avec le PSG. De plus, 2024 rime avec le JO de Paris auxquels compte participer le natif de Bondy. Il faudra donc s'activer dès 2023 pour le PSG afin de ne pas laisser filer gratuitement Kylian Mbappé qui aura le tête ailleurs en 2024.

