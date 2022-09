Foot - Real Madrid

Real Madrid : Eden Hazard fait une énorme demande à Carlo Ancelotti

Publié le 23 septembre 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Eden Hazard peine à emmagasiner du temps de jeu et à évoluer à son plus haut niveau au Real Madrid. Actuellement avec sa sélection, l'international belge a tenu à faire passer un message clair à Carlo Ancelotti. En effet, Eden Hazard a insisté sur le fait qu'il voulait jouer davantage pour aider son équipe.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'est pas du tout dans son assiette depuis sa signature. En effet, la star belge n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau. Et ses blessures à répétition n'arrangent pas ses affaires. Déterminé à faire bonne figure cette saison, Eden Hazard n'a pas encore suffisamment de temps de jeu pour s'exprimer pleinement. Pour y remédier, l'ancien de Chelsea a tenu à interpeller son entraineur Carlo Ancelotti après la victoire de la Belgique face au Pays de Galles ce jeudi soir.

«Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus»

« Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui demandez. J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer, mais que je ne joue pas. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain » , a confié Eden Hazard en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.

«En prenant le rythme, je vais revenir, mais...»