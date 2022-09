Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le remplaçant de Benzema déjà trouvé ?

Publié le 19 septembre 2022 à 13h30 par La rédaction

Avec l’absence de Karim Benzema, blessé, le Real Madrid a dû trouver un moyen de se renouveler depuis le début de la saison sur le front de l’attaque. Carlo Ancelotti a tenté plusieurs associations, et semble finalement avoir trouvé le remplaçant temporaire de Karim Benzema chez un crack des Merengue…

Le Real Madrid avait de quoi être effrayé. Après la blessure de Karim Benzema en Ligue des Champions, les Madrilènes ont dû composer sans leur attaquant phare, que ce soit en Liga ou lors de la plus grande compétition européenne. Carlo Ancelotti a donc dû tenter plus associations offensives, utilisant à plusieurs reprises Eden Hazard comme faux neuf. Cependant, il semble désormais avoir trouvé une belle solution, en la personne de Rodrygo. Buteur lors du derby de Madrid contre l’Atlético, le jeune brésilien a brillé dans ce rôle de 9 et demi.

PSG : Messi meilleur que Benzema, une grosse nouvelle tombe https://t.co/LYVmtE9Xya pic.twitter.com/PmJSPPenY0 — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« J’ai toujours été confiant »

Interrogé à l’issue de la rencontre, Rodrygo est d’ailleurs revenu sur sa prestation et sur son positionnement lors de cette rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid : « J'ai toujours été confiant, mais la saison dernière j'ai marqué plus de buts en fin de saison et maintenant je marque plus de buts en début de saison. Je sors d'une très bonne saison et je veux continuer comme ça, parce que je me vois devenir encore meilleur ».

« C’est impossible de remplacer Benzema »