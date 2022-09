Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'annonce surprenante d'Ancelotti sur Karim Benzema

Publié le 19 septembre 2022 à 10h30 par La rédaction

Depuis le premier match de Ligue des Champions de la saison, le Real Madrid doit composer sans Karim Benzema, blessé. Cependant, Carlo Ancelotti a trouvé, à de nombreuses reprises, des solutions afin de remplacer l’international français, et pour le moment, les Merengue s’en sortent plutôt bien, enchaînant les victoires toutes compétitions confondues…

C’était la grande interrogation de ce début de saison : comment le Real Madrid allait s’en sortir sans Karim Benzema ? Après la blessure de l’international français en Ligue des Champions, les supporters étaient inquiets. Finalement, les Merengue leur ont répondu avec brio, en enchaînant les bonnes prestations, notamment lors du derby de Madrid face à l’Atlético. Et Carlo Ancelotti semble lui aussi satisfait de ce début de saison…

Real Madrid : Privé de Benzema, Ancelotti annonce un plan radical https://t.co/HAJxlUVe1e pic.twitter.com/Br5s7Tv3cc — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« L’équipe est très compétitive, même sans Karim »

Ainsi, en conférence de presse après la rencontre du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est dit très heureux des prestations de ses joueurs depuis le début de saison, et ce malgré l’absence de Benzema. : « Il est apparu que l'équipe est très compétitive, même sans Karim qui peut être le joueur le plus important de l'équipe. Ensuite, il est clair que certains joueurs peuvent s'améliorer, c'est tout à fait normal, mais la réalité c'est que je ne pouvais pas demander plus à cette équipe ».

« Je suis fier d’entraîner ces joueurs »