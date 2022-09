Foot - Real Madrid

Soutenu par Neymar, Vinicius Junior reçoit un coup de pression

Publié le 16 septembre 2022 à 12h30 par Hugo Chirossel

Alors que le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de l’Atlético de Madrid dimanche soir, Koke a prévenu Vinicius Junior. Ce dernier s’est souvent attiré les foudres de ses adversaires pour son attitude sur le terrain et ses célébrations. Le capitaine des Colchoneros a préféré l’avertir que cela ne passera pas au Wanda Metropolitano.

Un début de saison parfait. Au-delà d’être invaincu, le Real Madrid a également remporté tous ses matchs disputés. Les Madrilènes sont en tête du championnat espagnol devant le FC Barcelone, avec cinq victoires en autant de rencontres. Même chose en Ligue des champions, où les hommes de Carlo Ancelotti ont battu le Celtic Glasgow (0-3) et le RB Leipzig (2-0). Malgré la blessure de Karim Benzema, le Real Madrid continue sur sa lancée, emmené notamment par Vinicius Junior.

« Sa façon de jouer peut parfois mettre les adversaires en colère »

L’international brésilien a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Il s’est encore illustré le week-end dernier, lors de la victoire contre Majorque (4-1), mais s’est également attiré les foudres de ses adversaires après sa célébration. À l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti avait pris sa défense : « C'est un joueur spécial. Sa façon de jouer peut parfois mettre les adversaires en colère. Vous devez comprendre qu'il essaie toujours de dribbler, que son équipe gagne ou perde. Parfois, j'essaie de mettre l'adversaire un peu plus en colère que d'habitude, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Avec l'expérience, il apprendra petit à petit . »

Koke, sobre Vinicius: "Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere". Más, esta noche en #NoticiasVamos (20.55h / @vamos); con @sguasch. pic.twitter.com/PAbrGr1MmX — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) September 15, 2022

« Il y aurait des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda »