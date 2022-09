Foot - Real Madrid

Après son calvaire, Hazard reçoit un énorme message d'Ancelotti

Publié le 11 septembre 2022 à 19h45 par La rédaction

Après la blessure de Karim Benzema en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a été obligé de composer une toute nouvelle ligne d’attaque pour la rencontre de Liga du Real Madrid face à Majorque. Parmi les trois joueurs offensifs choisis, on retrouve notamment Eden Hazard, qui avait pourtant connu des débuts difficiles à Madrid. Et le coach italien semble satisfait de son joueur belge.

Eden Hazard pourrait-il connaître une renaissance au Real Madrid ? Depuis son arrivée en provenance de Chelsea, l’international belge n’a pas connu que des coups d’éclat, bien au contraire. Après des débuts difficiles, l’ailier belge pourrait bien retrouver un peu de couleurs en ce début de saison, avec la blessure de Karim Benzema et sa belle prestation pour la première journée de Ligue des Champions. À nouveau sur le terrain pour le match de Liga des Merengue face à Majorque, le Belge semble encore avoir satisfait son coach Carlo Ancelotti.

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l'avenir d'Ancelotti ? https://t.co/Jl4U4Fjsc3 pic.twitter.com/UZlg6lU5z0 — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« Eden a fait ce que j’ai demandé »

Ainsi, en conférence de presse après la victoire madrilène face à Majorque, Carlo Ancelotti est revenu sur le match d’Eden Hazard, et sur sa satisfaction dans des propos rapportés par Marca. « Eden a fait ce que j’ai demandé, laissant des espaces à d’autres ». Le Real Madrid a pu profiter de ces espaces pour aller chercher une victoire 4-1, grâce notamment à des buts de Vinicius Jr et Rodrygo.

« Hazard, en tant qu’attaquant, se déplace beaucoup »