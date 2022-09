Foot - Real Madrid

Après la blessure de Benzema, le Real est en panique

Publié le 7 septembre 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

De nouveau auteur d'un début de saison impressionnant, Karim Benzema suscite désormais de grandes inquiétudes au Real Madrid. Et pour cause, l'attaquant français est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu mardi soir lors de la victoire sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-0). Et du côté merengue, on espère désormais que ce n'est pas trop grave.

Etincelant ces dernières saisons, Karim Benzema poursuit sur sa lancée en ce début d'exercice et confirme qu'il s'est rendu indispensable pour le Real Madrid, mais également pour l'équipe de France au sein de laquelle il a fait son retour en 2021. Néanmoins, l'ancien Lyonnais a peut-être connu un coup d'arrêt mardi soir. En effet, à l'occasion du déplacement sur la pelouse du Celtic Glasgow pour le premier match de la saison en Ligue des champions. Et bien que les merengue se soient largement imposés (3-0), la soirée a été gâchée par la sortie sur blessure de Karim Benzema, touché au genou, à la demi-heure de jeu. Et compte tenu de l'importance de l'international français, l'inquiétude est de mise du côté madrilènes.

Kroos et Courtois s'inquiètent pour Benzema

Après la rencontre, Thibaut Courtois s'est effectivement arrêté au micro de Movistar afin d'afficher son appréhension au sujet de la durée de la future indisponibilité de Karim Benzema. « Nous ne savons encore rien. Après un corner, j'ai pris le ballon et le lui ai passé et il a senti quelque chose au niveau de son genou... espérons que ce ne soit rien de grave parce que Karim, quand il a une blessure, n'a pas l'habitude de forcer et sort du terrain », assure le portier belge avant d'en rajouter une couche : « Il a senti quelque chose dans la partie supérieure de son genou et Karim est un joueur qui se retire toujours par précaution quand il sent quelque chose. J'espère que ce n'est rien et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à cette position . » Même son de cloche du côté de Toni Kroos. « Je ne sais pas. C'est quelque chose dans le genou. Demain, nous en saurons plus et j'espère que ce n'est rien », confie le milieu de terrain allemand en zone mixte.

🔁 30' | 0-0 | Cambio: @hazardeden10 ↔️ @Benzema#UCL pic.twitter.com/9vMKPV6INw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 6, 2022

Ancelotti dans le doute

Finalement, celui qui risque d'être le plus embêté par la situation sera Carlo Ancelotti. Au micro de Movistar , l'entraîneur du Real Madrid a d'ailleurs donné des premières nouvelles de Karim Benzema. « Demain, nous ferons des tests sur lui, mais dans la première évaluation, cela ne semble pas être quelque chose de particulièrement grave. Nous devons attendre jusqu'à demain. Une blessure musculaire ? Nous ne le savons pas encore. C'est pourquoi nous devons attendre jusqu'à demain », assure le technicien italien avant de poursuivre en conférence de presse : « Après une première évaluation, il ne semble pas y avoir de problème grave, mais nous devons attendre demain pour faire des tests. Ça n'a pas l'air d'être grave. Il se peut que les deux souffrent d'un malaise . »

Benzema, déjà en grande forme

Il faut dire que le Real Madrid a de quoi être inquiet compte tenu de l'importance prise par Karim Benzema ces dernières saisons. Celui qui sera très probablement Ballon d'Or dans quelques semaines a déjà inscrit trois buts en Liga. Pour compenser la blessure de son avant-centre, Carlo Ancelotti a plusieurs options comme celle d'aligner Eden Hazard dans un rôle de faux numéro 9. C'est d'ailleurs le Belge qui a remplacé Karim Benzema mardi soir. Reste désormais à connaître la nature exacte de la blessure de l'ancien Lyonnais ainsi que la durée de son indisponibilité.