Foot - Real Madrid

Ancelotti veut protéger Benzema, favori pour le Ballon d'Or

Publié le 3 septembre 2022 à 23h10 par La rédaction

Victorieux face au Betis Seville 2-1, Karim Benzema a une nouvelle fois joué la totalité de la rencontre. Alors que le Real Madrid commence à enchaîner les matchs, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’état physique de l’attaquant français et assure notamment vouloir le proteger.

Muet face au Betis Seville, Karim Benzema a encore disputé la totalité de la rencontre. L’attaquant français qui est annoncé comme le grand favori du Ballon d'Or 2022, l’avait déjà fait lors des trois dernières journées. Alors que le Real Madrid commencera à enchaîner les matchs, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’état physique de son joueur.

« On ne va pas le tuer, rassurez-vous »

Juste après la rencontre, Carlo Ancelotti a tenu à rassurer les supporters du Real Madrid concernant Karim Benzema, alors qu’il aura disputé l’intégralité des quatre premières journées de Liga. « On ne va pas le tuer, rassurez-vous. On joue tous les trois jours à partir d'aujourd'hui (samedi), donc c'est possible qu'il ait besoin de se reposer sur un match de temps en temps. »

« Je le sens très bien physiquement »