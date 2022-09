Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema reçoit un message fort pour le Ballon d'Or

Publié le 3 septembre 2022 à 16h00 par Amadou Diawara

Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle, Karim Benzema a démarré ce nouvel exercice sur le même rythme. Ainsi, le buteur du Real Madrid est le grand favori pour soulever le prochain Ballon d'Or. Ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, Sergio Canales a milité pour que Karim Benzema remporte le Graal.

Lors de l'exercice 2021-2022, Karim Benzema a été impitoyable. Etincelant devant les buts adverses, le buteur du Real Madrid a également été un grand leader pour son équipe, lui permettant de remporter la Liga et la Ligue des Champions. Avec le départ de Marcelo, Karim Benzema est désormais le premier capitaine du Real Madrid. Et il n'a pas levé le pied au début de cette saison 2022-2023.

Transferts : Pendant le mercato, ils ont forcé la main à leurs clubs pour partir https://t.co/GAuFZmBqOt pic.twitter.com/6iqqz8lDFd — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

«Karim Benzema est le meilleur joueur du monde aujourd'hui»

Alors qu'il enchaine les performances XXL avec le Real Madrid depuis de longs mois, Karim Benzema est le grandissime favori pour remporter le prochain Ballon d'Or. Et ce n'est pas Sergio Canales - ancien pensionnaire de la Maison-Blanche - qui va s'opposer à son sacre.

«Benzema apporte un plus énorme au Real Madrid»