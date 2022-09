Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le transfert de Tchouameni est déjà validé

Publié le 3 septembre 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a cassé sa tirelire pour boucler le transfert d'Aurélien Tchouameni. Alors que l'international français réalise déjà de bonnes choses à la Maison-Blanche, Carlo Ancelotti n'a pas du tout à regretter ce transfert. D'ailleurs, Sergio Canales, ancien pensionnaire du Real Madrid, a totalement validé la signature d'Aurélien Tchouameni.

Après avoir échoué dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est consolé en s'offrant Aurélien Tchouameni. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti a réussi à arracher le milieu de terrain français à l'AS Monaco, et ce, grâce à une offensive d'environ 80M€. Un investissement du Real Madrid qui porte ses fruits selon Sergio Canales.

«Ils sont en train d'ajouter de très jeunes joueurs déjà compétitifs»

« (Que pensez-vous de l'évolution du Real Madrid au milieu, avec des joueurs plus physiques ?) Ils sont en train d'ajouter de très jeunes joueurs qui sont déjà compétitifs et ça apporte un vrai plus dans les matchs importants » , s'est enflammé Sergio Canales, ancien pensionnaire du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«J'ai vu la passe de Tchouaméni sur le but de Vinicius Jr...»