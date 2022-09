Foot - Mercato - OM

OM : Zidane, Cristiano Ronaldo… Ajroudi avait d’incroyables rêves

Publié le 3 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois que le dossier de la vente l’OM fait parler sur la Canebière. Aujourd’hui, le club phocéen est surtout lié à l’Arabie Saoudite, mais tout était parti de l’intérêt de Mohamed Ayachi Ajroudi, accompagné par Mourad Boudjellal. L’homme d’affaires tunisien était très intéressé par l’OM et il avait d’ailleurs un projet colossal en cas de rachat.

Aujourd’hui, l’OM est officiellement la propriété de Frank McCourt. Mais pour encore combien de temps ? En effet, depuis plusieurs mois maintenant, il est question d'une vente du club phocéen. Si l’Américain a toujours nié sa volonté de céder l’OM, Thibaud Vézirian persiste notamment à dire que cela serait déjà fait avec l’Arabie Saoudite bien que rien ne soit officiel à ce sujet. Homme d’affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi souhaitait lui aussi racheter l’OM. Il s’était alors accompagné de Mourad Boujellal, mais les deux hommes s’étaient alors heurtés à Frank McCourt. Pourtant, le projet d’Ajroudi avait de quoi faire rêver.

Mercato - OM : Vézirian persiste et signe, McCourt va vendre le club https://t.co/JmpHbU6z31 pic.twitter.com/xFH5lJWFTb — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

« Détrôner le PSG ? Bien sûr »

Mohamed Ayachi Ajroudi voyait en effet les choses en grand pour l’OM. Un club qu’il souhaitait remettre au sommet du football français et européen. « Je suis un gagneur et j’ai les ambitions qui vont avec. C’est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c’est le rêve. C’est dans les victoires qu’on rassemble encore plus autour de soi. C’est ça l’objectif. Ce n’est pas un objectif politique, l’Arabie contre le Qatar. Détrôner le PSG ? Bien sûr. Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe », avait-il notamment assuré.

« Cristiano Ronaldo ? Ce serait le rêve »

Et pour y arriver, Ajroudi souhaitait faire venir de grands noms à l’OM, à commencer notamment par un certain Cristiano Ronaldo. Concernant le Portugais, il avait alors confié : « Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… ».

« Qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? »