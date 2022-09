Foot - Mercato - PSG

PSG : Retour sur l’incroyable feuilleton Mbappé

Publié le 2 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Le champion du monde a fini par prolonger jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. De quoi alors mettre un terme à un incroyable feuilleton qui l’annonçait quasiment comme un joueur du Real Madrid. Finalement, Mbappé a fait le choix de rester au PSG. Retour donc ce dossier qui aura tenu tout le monde en haleine depuis l’été 2021 notamment.

Le PSG refuse 200M€

Dès l’été 2021, le dossier Kylian Mbappé fait énormément parler. A un an du terme de son contrat avec le PSG, le crack de Bondy veut quitter le club de la capitale. Il le confirmera d’ailleurs quelques semaines plus tard : « Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir. Mon ambition était vraiment qu'on marche tous main dans la main, le club vendeur, le club acheteur et moi ». Mbappé n’avait alors qu’une idée en tête : rejoindre le Real Madrid. Chez les Merengue, Florentino Pérez était également prêt à faire toutes les folies, même pour un joueur qui n’avait plus qu’un an de contrat. Ainsi, le président du Real Madrid serait monté jusqu’à 200M€, une offre folle, mais pas de quoi faire trembler le PSG, où la porte a toujours été fermée à double tour pour Kylian Mbappé.

Une rencontre de Ligue des Champions qui change tout

Suite au refus du PSG de le lâcher à l’été 2021, Kylian Mbappé continue donc la saison avec le club de la capitale Bien qu’il aurait aimé partir au Real Madrid, le Français passe à autre chose et se donne à 100% sur le terrain. En coulisses, le club de la capitale manoeuvre alors pour tenter de convaincre le crack de Bondy et son entourage de prolonger. Problème, signer un nouveau bail n’est alors pas vraiment une priorité pour Mbappé, qui s’imagine alors partir libre au Real Madrid à la fin de la saison. Mais un événement important va faire basculer ce feuilleton : le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ironie du sort, c’est le Real Madrid qui est mis sur la route du PSG. De quoi alors faire gagner du club pour le club de la capitale. En effet, Kylian Mbappé prend alors la décision de mettre en stand-by les discussions avec le Real Madrid par respect pour son employeur. Le PSG en profite alors pour accélérer en vue d’une prolongation et cela commence à payer puisque du côté de Mbappé, la porte s’ouvre petit à petit. Au sein du club de la capitale on reprend alors espoir pour conserver la pépite française. Problème, l’élimination face au Real Madrid vient mettre un sérieux coup d’arrêt à ce projet.

Antero Henrique débarque

Malgré ce retour à la case départ, le PSG n’a pas dit son dernier et fait alors appel à un visage bien connu de la maison : Antero Henrique. Ancien directeur sportif, le Portugais est appelé à la rescousse dans ce dossier Mbappé, lui qui connait d’ailleurs bien le joueur. C’est alors Antero Henrique qui prend en charge les choses et cela fait visiblement mouche auprès du Parisien, qui a expliqué : « Tout le monde sait que je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu'il y a de nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres et je n'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix ». La réflexion de Kylian Mbappé est alors relancée. Le PSG ou le Real Madrid ? Tel est donc le dilemme du Parisien.

Mercato - PSG : Antero Henrique a brisé le rêve du Real Madrid pour Kylian Mbappé https://t.co/74COD4TkFQ pic.twitter.com/BvaPdBr29L — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

La confiance du Real Madrid

Tandis que le PSG a réussi à revenir dans la course pour la prolongation de Kylian Mbappé, cela n’effraie toutefois pas le Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, on diffuse plusieurs messages expliquant être serein quant à la futur arrivée libre de l’attaquant parisien. Et pour cause. Au Real Madrid, on se baserait sur la parole donnée par Kylian Mbappé concernant son choix de jouer pour la Casa Blanca.

Le projet du PSG fait mouche

Finalement, en confiance, le Real Madrid tombe de très haut en apprenant que Kylian Mbappé a choisi de prolonger avec le PSG. Et l’officialisation tombe le 21 mai dernier, date du dernier match de la saison de Ligue 1 face à Metz. Avant la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi se présente alors sur la pelouse du Parc des Princes avec Kylian Mbappé et fait alors une annonce qui fait vibrer les supporters : le numéro 7 parisien a décidé de prolonger jusqu’en 2025. Il faut dire que pour arriver à ses fins, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens, à la fois financiers et sportifs. En effet, si Kylian Mbappé serait désormais le joueur le mieux payé du monde, il aurait également reçu certaines garanties d’un point de vue sportif. Il a notamment été expliqué qu’il serait le directeur sportif officieux à Paris. Cela ne serait pas un hasard si Luis Campos, proche de Kylian Mbappé, est venu remplacer Leonardo.