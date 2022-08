Foot - Mercato - PSG

PSG : Les échecs du PSG pour la succession de Pochettino

Publié le 27 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Suite au fiasco en Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG avait rapidement pris la décision de se séparer de Mauricio Pochettino. Bien que l’Argentin avait encore un an de contrat, il se dirigeait alors tout droit vers un départ. La question était de savoir qui viendrait le remplacer sur le banc du PSG. Finalement, le choix s’est porté sur Christophe Galtier, qui est arrivé de l’OGC Nice. Mais comme certains ont pu l’expliquer, cette décision était peut-être un choix par défaut, faute d’autres options sur le marché cet été.

Durant la fin de saison, le feuilleton du nouvel entraîneur a fait énormément parler au PSG. En effet, alors que le sort de Mauricio Pochettino était scellé et qu’il allait être remercié, la question était de savoir qui viendrait prendre sa succession chez les champions de France. De nombreux noms ont alors circulé, mais c’est finalement Christophe Galtier qui a été choisi par le PSG. D’ailleurs, comme a pu l’expliquer Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien de l’OGC Nice aurait toujours été la priorité. La réalité pourrait finalement être un peu différente concernant les coulisses de ce choix. En effet, si Galtier est arrivé au PSG, c’est peut-être parce que les options désirées par les Parisiens n’étaient pas sur le marché.

Zidane, l’équipe de France plutôt que le PSG

Et du côté de Doha, on avait un grand rêve pour remplacer Mauricio Pochettino : faire venir Zinedine Zidane. Cela faisait un an que le Français n’avait plus officié suite à son départ du Real Madrid. Ce dossier a alors fait énormément parler et certains médias avaient même annoncé un accord entre le PSG et Zidane. Finalement, Zizou n’est pas venu. il faut dire qu’il aurait un autre objectif en tête, rêvant plutôt de prendre les commandes de l’équipe de France et remplacer Didier Deschamps après le Mondial.

Xavi, le FC Barcelone a été plus rapide

Au Qatar, il y avait également un autre entraîneur que l’on voulait voir sur le banc du PSG, c’est Xavi. Il faut dire que les Qataris ont longtemps eu l’Espagnol sous les yeux puisque c’est au Moyen-Orient, à Al Sadd, que Xavi a lancé sa carrière d’entraîneur. Et en novembre 2021, il a fait son grand retour au FC Barcelone, étant ainsi recruté par Joan Laporta pour remettre le club catalan sur le droit chemin. Le Barça a donc dégainé plus vite que le PSG, au grand dam de l’Emir, qui aurait bien aimé voir Xavi au Parc des Princes. Mais cela pourrait n’être que partie remise puisque certains assurent que l’actuel entraîneur du FC Barcelone sera un jour à la tête du PSG. Reste à savoir quand…

Guardiola et Klopp bien installés en Premier League

D’autres entraîneurs de renom faisaient également saliver le Qatar pour diriger le PSG, mais là encore, cela s’est soldé par un échec. Depuis plusieurs années maintenant, le nom de Pep Guardiola revient du côté du Parc des Princes. Toutefois, s’offrir l’Espagnol était jusqu’à présent impossible, lui qui était très bien sur le banc de Manchester City, où il est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2023. Autre entraîneur de Premier League sur lequel le PSG se serait cassé les dents : Jürgen Klopp. Lui est bien installé sur le banc de Liverpool. Pas question d’un départ pour l’Allemand et les Parisiens ont alors dû revoir leurs plans pour la succession de Christophe Galtier.