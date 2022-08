Foot - Equipe de France

Equipe de France : La rumeur Zinedine Zidane fait énormément parler

Publié le 13 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Zinedine Zidane est libre de tout contrat. Mais prochainement, on pourrait bien revoir l’ancien entraîneur du Real Madrid sur un banc de touche. Lequel ? Zizou n’aurait qu’un objectif : succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial. Alors que la rumeur Zidane ne cesse de prendre de l’ampleur, elle est fait également de plus en plus parler…

A partir de fin novembre, l’équipe de France a un rendez-vous important : la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus, champions du monde en titre, tenteront de conserver leur couronne. Didier Deschamps réalisera-t-il un nouvel exploit ? Cela pourrait en tout cas être ses dernières apparitions à la tête de l’équipe de France. En effet, son contrat expire à la fin de l’année et pour le moment, une prolongation n’est toujours pas dans les tuyaux. A côté de cela, il y a Zinedine Zidane qui s’est positionné pour reprendre les commandes de la sélection.

« Je ne vais pas discuter avec Zidane maintenant »

Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ? Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Ce vendredi, dans des propos accordés à L’Equipe , Noël Le Graët a mis les choses au clair à propos de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Le président de la FFF a alors pu expliquer : « On me dit qu’il aimerait bien être sélectionneur des Bleus un jour, mais je ne suis pas au courant. J’ai de l’estime pour lui. (…) Je ne vais pas discuter avec Zidane maintenant, je me l’interdis. Les journalistes se chargent suffisamment de parler de Zidane ».

« Il n’y a pas de sujet Zidane »

Le Graët a également confié : « Il ne me viendrait pas à l’idée de lui passer un petit coup de fil pour lui dire : « Dis donc, ne signe nulle part, attends la Coupe du Monde ». Vous me voyez dire ça ? Il n’y a pas de sujet Zidane, c’est Didier Deschamps qui est en place et on verra après la Coupe du Monde ». Didier Deschamps a donc toujours la confiance de son président. D’ailleurs, lui aussi n’a pas échappé aux questions sur Zinedine Zidane dans le cadre d’un entretient pour le quotidien sportif .

« Ce n'est pas le moment de parler de tout ça »