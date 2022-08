Foot - Equipe de France

Equipe de France : La mise au point de Deschamps sur Zidane

Publié le 12 août 2022 à 16h00 par La rédaction

Didier Deschamps disputera sa troisième Coupe du monde à la tête des Bleus cet hiver. Cela fait maintenant 10 ans qu'il est à la tête de la sélection tricolore et évidemment, son avenir interroge. Zinedine Zidane pourrait être son successeur en cas de départ, mais Deschamps préfère se concentrer sur la prochaine échéance.

Didier Deschamps s'est véritablement inscrit dans la durée avec les Bleus . Cela fait maintenant 10 ans qu'il s'occupe de l'équipe de France qu'il a menée au titre de Championne du monde en 2018. Après un si long règne, son avenir est souvent remis en question, d'autant plus que le favori à sa succession est libre de tout contrat. En effet, Zinedine Zidane peut à ce poste de sélectionneur. Une rumeur sur laquelle Deschamps a été interrogé.

« Ce n'est pas le moment de parler de tout ça »

« Sincèrement, ça ne me gêne pas que l'on parle de Zidane. Dans ma manière de voir les choses, deux sont importantes: l'équipe de France est au dessus de tout, et je suis convaincu que ce n'est pas le moment de parler de tout ça, juste avant l'objectif de la Coupe du monde qui nous attend au Qatar au mois de novembre », a déclaré Deschamps dans un entretien accordé à L'Equipe . De plus, Noël Le Graët, le président de la FFF compte sur lui.

« Il n’y a pas de sujet Zidane »