Équipe de France

Équipe de France : Cette recrue de l'OM interpelle Deschamps

Publié le 9 août 2022 à 22h45 par Quentin Guiton

La carrière de Jordan Veretout a pris un nouveau tournant cet été. Après cinq belles saisons passées du côté de l’Italie à la Fiorentina puis à l’AS Rome, l’ancien du FC Nantes a décidé de retourner en France en signant pour l’OM. Si le milieu nourrit de grandes ambitions avec le club olympien, il a aussi un autre objectif en tête : la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France.

A 29 ans, Jordan Veretout a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Après cinq saisons pleines passées en Serie A du côté de la Fiorentina puis de l’AS Rome, le milieu de terrain a décidé de faire son retour en France en signant à l’OM. A Marseille, il sera donc le digne successeur de Boubacar Kamara, parti à Aston Villa cet été.

OM : Nouvelle confirmation pour Tudor, un clash a éclaté en interne https://t.co/nFWtGl0Im8 pic.twitter.com/kPLgg9doT0 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Jordan Veretout veut réussir avec l’OM…

Très heureux de ce transfert, Jordan Veretout n’a pas caché qu’il nourrissait de grandes ambitions avec l’OM : « Je viens ici pour gagner des trophées, […] Je viens ici pour gagner des titres dès cette année » . L’ancien du FC Nantes a notamment hâte de disputer la Ligue des Champions avec le club olympien : « C’est aussi pour ça que je viens ici, pour découvrir la plus grande compétition européenne : la Champions League. En plus, à Marseille, c’est un avantage avec toute cette ferveur derrière. Ça va être magique » .

…mais aussi avec l’Equipe de France !