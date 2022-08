Foot - Equipe de France

Fofana interpelle Deschamps avant la Coupe du monde

Publié le 7 août 2022 à 23h45 par La rédaction

Sur le départ à Leicester, Wesley Fofana a de grandes ambitions. Après sa lourde blessure survenue en 2021, l'ancien stéphanois revient à son meilleur niveau au point de se faire remarquer par le PSG et Chelsea. Il espère maintenant taper dans l'oeil du sélectionneur des Bleus pour participer à la Coupe du monde cet hiver.

Wesley Fofana a crevé l'écran en Premier League lors de la saison 2020-2021. Depuis, il attend un appel de Didier Deschamps pour donner un tout autre tournant à sa carrière. Mais il est conscient que la concurrence est féroce. Il revient pour The Telegraph sur ses objectifs et ses envies de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar.

« C'est un objectif important pour moi »

« Je mentirais si je disais que la Coupe du monde n'était pas dans mon esprit, car c'est un objectif important pour moi. Je suis français et bien sûr, je veux représenter mon équipe nationale. Je sais que l'entraîneur a ses propres idées et une équipe déjà en place, mais je veux vraiment être là. Chaque joueur doit travailler dur et s'il est un peu paresseux pour son club, il sera laissé de côté ." a-t-il déclaré au Telegraph .

« Essayer d'être le meilleur défenseur à mon poste dans le monde »