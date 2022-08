Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le verdict tombe déjà pour Paul Pogba

Publié le 4 août 2022 à 08h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a fait son retour à la Juventus cet été après la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba s’est de nouveau blessé. Le milieu de terrain souffre d’une lésion au ménisque latéral du genou droit et a décidé de ne pas se faire opérer, afin de ne pas compromettre ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde. Pour Jean-Marcel Ferret, ancien médecin des Bleus, Paul Pogba a fait le bon choix et devrait bel et bien être apte à participer au Mondial.

Après plusieurs saisons de galères à Manchester United, Paul Pogba pensait repartir sur de bons rails en faisant son retour à la Juventus, qu’il avait quitté en 2016. Alors qu’il était en fin de contrat et libre de s’engager avec le club de son choix, le milieu de terrain âgé de 29 ans a décidé de revenir à la Vieille Dame , là où il s’est révélé. Souvent gêné par des blessures, notamment la saison dernière, Paul Pogba s’est de nouveau blessé lors de la pré-saison. Il souffre d’une lésion au ménisque latéral du genou droit et a dû faire un choix fort afin de ne pas compromettre ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Pas d’opération

Deux options s’offraient à lui : une suture méniscale, impliquant une absence de trois ou quatre mois, ou bien une méniscectomie, engendrant 40 à 60 jours d’indisponibilité. L’international français a donc opté pour la deuxième alternative, même si cette dernière est moins sûre sur la durée. Mais Paul Pogba, champion du Monde en 2018, ne veut pas rater la Coupe du Monde. Il va donc suivre un programme de cinq semaines et devrait revenir sur les terrains vers la mi-septembre. D’après Jean-Marcel Ferret, ancien médecin des Bleus entre 1993 et 2004, Paul Pogba a fait le bon choix.

« Si tout se passe bien, c’est jouable »

« Si tout se passe bien, c’est jouable », a-t-il confié au Parisien . « Il faut savoir cependant que la solution retenue peut s’avérer relativement longue, par rapport à une méniscectomie partielle (ablation) qui permet de reprendre relativement vite également. Mais si le joueur et son staff ont retenu cette option, c’est certainement parce que la lésion ne pose pas de problème majeur . » Il détaille d’ailleurs le protocole que va devoir suivre Paul Pogba.

« Le médecin de la sélection devra être très vigilant »