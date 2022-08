Foot - Mercato - PSG

Tuchel peut abattre un joker pour doubler Campos avec Fofana

Alors que la piste Milan Skriniar n’avance plus vraiment depuis quelques semaines, le PSG pourrait se tourner vers d’autres options pour renforcer sa défense. Dans cette optique, Luis Campos garderait un œil sur Wesley Fofana. Toutefois, le conseiller sportif parisien ne serait pas seul sur ce dossier puisque Chelsea le convoiterait également. Et Thomas Tuchel pourrait bénéficier d’un joker qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur.

Lors de ce mercato estival, le PSG s’est montré plutôt actif jusqu’à présent. Le club de la capitale a déjà officialisé les arrivées de Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Mais les champions de France ne compteraient pas s’arrêter là. En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier s’est montré très clair. Le technicien français attend encore trois nouveaux joueurs d’ici la fin du mercato. Luis Campos poursuivrait donc son travail, lui qui cherche encore à intégrer un autre défenseur dans l’effectif du PSG. Comme Le10Sport.com vous l’avait révélé, le conseiller sportif parisien a jeté son dévolu sur Milan Skriniar, lié jusqu’en juin 2023 avec l’Inter. Mais le dossier n’avancerait plus vraiment depuis quelques semaines. De ce fait, Luis Campos explorerait d’autres options sur le marché des transferts. Ainsi, le nom de Wesley Fofana a récemment été évoqué du côté du PSG. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier puisque Chelsea lorgnerait également le défenseur de 21 ans. Et Thomas Tuchel pourrait jouer un joker pour faire pencher la balance en sa faveur.

Comme l’explique Fabrizio Romano, Callum Hudson-Odoi voudrait quitter Chelsea afin d’avoir un temps de jeu régulier dans un autre club. Leicester City figurerait parmi les prétendants de l’ailier anglais. De ce fait, Thomas Tuchel aurait pu en profiter pour inclure Callum Hudson-Odoi dans un potentiel échange avec Wesley Fofana, qui est la priorité défensive du technicien des Blues .

Callum Hudson-Odoi did travel to Goodison Park despite not being named in the squad. Leicester do hold some interest, and have looked at him historically. Chelsea's first two Fofana offers didn't include him, though. Marcos Alonso missing, too, as move to Barcelona close. pic.twitter.com/dbmo3z3lAp