Foot - Mercato

Mercato : Tuchel le confirme, son joueur va rejoindre le Barça

Thomas Tuchel va perdre un nouveau joueur. Encore une fois, c'est le FC Barcelone qui va lui arracher un défenseur. En effet, Marcos Alonso va rejoindre le Barça dans les jours à venir. C'est Thomas Tuchel lui-même qui l'a annoncé en conférence de presse d'après-match au sortir du succès face à Everton (1-0).

Le Barça continue de piller Chelsea. Après avoir recruté Andreas Christensen en début de mercato, les Blaugranas vont recrutés le défenseur espagnol Marcos Alonso. Un nouveau coup dur pour les Blues qui ont vu le Barça les doubler dans les dossiers Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé. Thomas Tuchel a confirmé le départ de son joueur.

Marcos Alonso to Barcelona, matter of time as revelaed yesterday. Also Thomas Tuchel has confirmed he wants to leave: “Yes, Marcos asked to leave and we agreed to this”. 🚨🔵🔴 #FCB“It would make no sense to put him on the pitch today”, Tuchel added via @AdamNewson. pic.twitter.com/FJs4dDyfnE