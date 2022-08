Mercato - Foot - PSG

PSG : Un prétendant débarque, le dossier va être chamboulé

Courtisé par tous les plus grands noms du football européen, Benjamin Sesko ne cesse de faire parler de lui durant ce mercato estival. En contact avancé avec Chelsea et Manchester United, l’agent de l’attaquant de Salzbourg, Elvis Basanovic, devrait rencontrer ce samedi, les dirigeants de Leipzig, une piste qui pourrait chambouler tout le dossier.

Dans les petits papiers de nombreux clubs européens comme le PSG, le Real Madrid, Chelsea ou encore Manchester United, Benjamin Sesko continue d’attirer les cadors. Après plusieurs contacts pris par l’agent du joueur de Salzbourg avec Manchester United ou encore Chelsea, la tendance pourrait s’inverser avec l’arrivée d’un nouveau club parmi les concurrents.

Excl: Leizpig director and main figure of RedBull Group Oliver Mintzlaff will meet today with Benjamin Šeško’s agent Elvis Basanovic to discuss a potential move 🚨⚪️🔴 #transfersIt won’t be easy deal on player side as clubs like Manchester United, Chelsea & more are interested. pic.twitter.com/HjZGXtjP9s