Foot - Mercato - PSG

PSG, Real Madrid... Le « nouveau Haaland » lâche une grande réponse

Publié le 6 août 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Toujours à la recherche d'un avant-centre après les échecs Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski, le PSG aurait coché le nom de Benjamin Sesko. Agé seulement de 19 ans, le Slovène est considéré comme le « nouveau Haaland » en Autriche. Comme son aîné, l'avant-centre affole les plus grandes équipes européennes, prêtes à miser sur lui.

L'été sera chaud à Paris. Après avoir mis la main sur Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Comme indiqué par L'Equipe et RMC Sport , Luis Campos n'a pas terminé son recrutement. Le conseiller sportif du club de la capitale aimerait encore recruter un joueur par ligne, et attirer un défenseur central, un milieu de terrain, mais aussi un attaquant capable d'épauler Kylian Mbappé. En début de mercato estival, le Portugais avait coché le nom de Gianluca Scamacca ou encore de Robert Lewandowski, mais le premier a rejoint West Ham, tandis que le second a pris la direction de Barcelone. Loin d'être découragé par ces deux échecs, Luis Campos aurait activé une nouvelle piste.

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit un ultimatum pour l’opération Skriniar https://t.co/lxVo4mvI3W pic.twitter.com/GAXLcPjjfK — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Le PSG suivrait Benjamin Sesko

Selon les informations dévoilées par As , le PSG tenterait un joli coup sur le marché en essayant d'attirer Benjamin Sesko. Agé de 19 ans, ce buteur slovène est comparé à Erling Haaland en Autriche. A l'instar de son ainé norvégien, il brille sous le maillot du Red Bull Salzbourg et suscite l'intérêt de plusieurs cadors européens. Valorisé entre 40 et 50M€, Sesko ne manque pas d'options cet été.

Une grosse bataille en coulisses

Selon les informations de Relevo, une douzaine de clubs envisageraient de passer à l'action dans ce dossier Sesko. Parmi eux, le Real Madrid, qui recherche un buteur capable de suppléer Karim Benzema. Le journaliste italien Fabrizio Romano évoque également un intérêt de Manchester United. Pour l'heure, aucune de ces équipes n'aurait transmis d'offre concrète. Mais la situation devrait bien évoluer dans les prochains jours.

Benjamin Sesko ne veut pas précipiter les choses