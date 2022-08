Foot - Mercato - PSG

Après Renato Sanches, Campos prépare quatre transferts

Publié le 5 août 2022 à 15h10 par Dan Marciano

Le mercato est loin d'être terminé au PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier n'a pas caché son envie de renforcer l'équipe dans les prochaines semaines. D'ici la fin du mois d'août, le club parisien espère recruter un joueur par ligne, dont un pouvant peser dans le domaine aérien.

Le PSG a officialisé sa nouvelle recrue ce jeudi. Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le club de la capitale est parvenu à mettre la main sur Renato Sanches. Mais le milieu offensif ne devrait pas être la dernière recrue de Luis Campos comme l'a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse.





Mercato - PSG : Luis Campos a un gros problème sur le marché des transferts https://t.co/ZURUimsZ5x pic.twitter.com/gMwaIINZKN — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

« Combien de joueurs j’attends encore ? Trois »

« Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif » a confié l'entraîneur du PSG ce jeudi.

Le PSG espère un joueur par ligne