Mercato : Les départs pourraient s’enchainer au PSG

Publié le 5 août 2022 à 13h35 par Axel Cornic

Assez calme jusque-là, le sujet des départs pourrait s’emballer au Paris Saint-Germain lors des prochains jours. Alors que Georginio Wijnaldum se dirige vers l’AS Roma, Abdou Diallo pourrait également quitter le PSG pour rejoindre l’AC Milan, qui cherche désespérément un défenseur à une dizaine de jours du début de la Serie A.

Le mercato estival du PSG est loin d’être fini. Après Renato Sanches, dont nous vous avions détaillé l’arrivée sur le10sport.com, Luis Campos semble étudier d’autres pistes et notamment en défense. En Italie, on assure en effet que l’opération Milan Skriniar serait tombée à l’eau, puisque le PSG n’a pas souhaité payer les 70M€ réclamés par l’Inter. Ainsi, le nom de Wesley Fofana a fait surface ces derniers jours, mais il pourrait se révéler être beaucoup plus cher que Skriniar... puisque Leicester réclamerait pas moins de 100M€ !

Après Wijnaldum, c’est Diallo qui pourrait partir

En attendant, le grand ménage continue au PSG, puisque l’officialisation de prêt de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma semble être imminente. Le prochain sur la liste pourrait être Abdou Diallo, qui a été convoqué lors du Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0), mais qui n’a pas joué la moindre minute. Le défenseur du PSG intéresserait l’AC Milan, qui selon les informations de TMW aurait déjà trouvé un accord contractuel avec son entourage. Le portail italien explique que les Rossoneri travailleraient d’arrache-pied pour décrocher un prêt avec option d’achat.

Des véritables négociations vont bientôt débuter

Des informations confirmées par la presse italienne, puisque Il Corriere dello Sport annonce ce vendredi que Abdou Diallo serait devenu la grande priorité de l’AC Milan, vraisemblablement séduit par la polyvalence de celui qui peut évoluer dans l’axe comme à gauche de la défense. Tuttosport révèle de son côté que ça devrait bouger dans les hautes sphères milanaises, puisque le directeur technique Paolo Maldini et le directeur sportif Frederic Massara auraient programmé un vol pour Paris, afin de justement négocier avec le PSG.

