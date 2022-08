Foot - Mercato - OM

OM : Nouvelle réunion au sommet pour le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 5 août 2022 à 11h45 par Axel Cornic

Alors que l’on attend Jordan Veretout du côté de l’Olympique de Marseille, un autre renfort de poids pourrait débarquer au cours des prochains jours, voire même des prochaines heures. Il s’agit d’Alexis Sanchez, qui négocie actuellement avec l’Inter pour rompre un contrat qui court jusqu’en juin 2023.

Tout s’accélère pour l’OM. Après des longs mois de spéculations, l’issue semble imminente pour Jordan Veretout, qui devrait donc venir enfin combler l’énorme trou laissé par le départ de Boubacar Kamara. Le milieu devrait vraisemblablement rejoindre l’OM dans le cadre d’un transfert sec de 11M€, hors bonus.

OM : A Marseille, Alexis Sanchez n’aura pas le plus gros salaire https://t.co/UvHNXsiQmt pic.twitter.com/gdi8TCwyrK — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

C’est très chaud pour Alexis Sanchez

Une recrue peut en cacher une autre, puisque l’OM pourrait également foncer sur Alexis Sanchez. La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi qu’une nouvelle rencontre serait prévue entre l’entourage du Chilien et l’Inter, afin de trouver un compromis pour la rupture pure et simple de son contrat. Une fois cela fait, Sanchez aurait l’intention de rejoindre l’OM, où on lui aurait déjà promis un salaire de 3M€ par an.

« Je m’attendais à plus de l’Inter comme toujours, mais je ne suis pas déçu »