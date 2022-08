Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alexis Sanchez dit tout sur son avenir

Publié le 4 août 2022 à 08h30 par Axel Cornic

Alors que le secteur offensif de l’Olympique de Marseille est déjà bien fourni, un dernier gros coup pourrait être bouclé en ce mercato estival. Le duo formé par Pablo Longoria et Javier Ribalta suivrait en effet Alexis Sanchez, qui a tout récemment été libéré du contrat qui le liait à l’Inter et qui cherche donc un nouveau club en Europe pour se relancer.

Le départ de Jorge Sampaoli est synonyme de libération pour Arkadiusz Milik. Les deux hommes n’entretenaient pas vraiment de bonnes relations et l’ancien coach de l’OM avait régulièrement décidé de se passer de son attaquant, lui préférant d’autres options. Mais l’avenir ne devrait pas être de toute tranquillité pour Milik ! En effet, au sein de l’OM on étudierait actuellement la venue d’un autre attaquant en la personne d’Alexis Sanchez. Pour rappel, ce dernier était déjà une cible de Sampaoli et pourrait désormais devenir une arme en plus pour Igor Tudor, qui aura décidément l’embarras du choix pour son poste de numéro 9.

La rupture s’approche entre l’Inter et Alexis Sanchez

Ça tombe bien, puisque depuis quelques heures les médias italiens annoncent qu’Alexis Sanchez est libre de tout contrat, même si l’Inter n’a encore rien officialisé. D’après les informations de Sky Sport Italia , un accord total n’aurait pas encore été trouvé, mais le Chilien peut d’ores et déjà se considéré comme écarté du projet et peut donc commencer à se chercher un nouveau club. Des nouvelles rencontres devraient avoir lieu au cours des prochaines heures, pour définir la rupture d’un contrat qui court jusqu’en juin 2023 et qui garantissait à Alexis Sanchez pas moins de 7M€ net par an.

« Je ne veux que jouer au football et continuer à gagner, toujours »

A la sortie d’un restaurant de Milan ce mercredi soir, l’international chilien a été intercepté par les micros de Sky Sport Italia et de Gianluca Di Marzio. Il y souligne notamment sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau en Europe, puisqu’il n’a que 33 ans. « Si je vais quitter l’Inter ? Il faut le demander à lui (dit-il en désignant son agent, à ses côtés). Le moment des adieux (au football) n’est pas arrivé, je suis tranquille » a déclaré Alexis Sanchez. « Je ne veux que jouer au football et continuer à gagner, toujours. Tu sais mon ami, le lion est fait ainsi. Je n’ai pas encore décidé (pour le prochain club). Je m’attendais à plus de l’Inter comme toujours, mais je ne suis pas déçu ».

Il étudierait sérieusement l’offre de l’OM