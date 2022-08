Foot - Mercato - OM

OM : Les deux prétendants XXL de Milik sur le mercato

Publié le 2 août 2022 à 14h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son avenir à l’OM est encore très incertain, Arkadiusz Milik pourrait changer d’air avant la fin du mercato estival. Et deux cadors étrangers en pincent toujours pour le buteur polonais : la Juventus Turin et le Borussia Dortmund, qui cherche un profil pour remplacer Sebastien Haller.

Depuis le début du mercato estival, l’OM enchaine les recrues avec Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, en plus du retour de prêt de Samuel Gigot. Mais hormis les départs de Lucas Perrin et Luan Peres, l’OM peine à vendre…

Milik très courtisé sur le marché

Pourtant, certains éléments de l’OM sont très courtisé sur le marché des transferts, à commencer par Arkadiusz Milik. Selon les informations dévoilées par TMW ce mardi, la Juventus Turin envisagerait toujours de recruter le buteur polonais de l’OM, tout comme le Borussia Dortmund qui cherche un profil pour remplacer Sebastian Haller qui s’est récemment découvert une tumeur aux testicules.

Avenir incertain pour les attaquants de l’OM

Pour rappel, la direction de l’OM envisagerait surtout de pousser un autre attaquant vers la sortie cet été : Bamba Dieng, qui garde une belle cote à l’étranger. Mais désormais, l’avenir de Milik semble également incertain, et cela devrait donc bouger chez les attaquants de l'OM dans les prochains jours...