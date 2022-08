Foot - Mercato - OM

OM : Poussé au départ, le clan Lirola lâche une grande annonce

Publié le 2 août 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

A l’OM, personne ne serait intransférable lors de ce marché des transferts. Cela vaudrait notamment pour Pol Lirola, qui ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. L’Espagnol a en effet vu sa situation se compliquer avec l’arrivée de Jonathan Clauss. Un concurrent de taille pour le joueur de l’OM. Mais alors que Pablo Longoria ne serait pas contre se séparer de Lirola, ce dernier n’a visiblement pas des envies de départ.

Alors que le marché des transferts est encore loin d’être terminé à l’OM, cela devrait encore bouger, notamment dans le sens des départs. Mis sous pression par Frank McCourt, Pablo Longoria doit dégraisser et faire partir notamment certains indésirables. La liste est longue en passant par Kevin Strootman, Bamba Dieng ou encore Pol Lirola. L’été dernier, l’OM avait pourtant fait des pieds et des mains pour recruter l’Espagnol, qui appartenait alors la Fiorentina. Un accord fini par être trouvé et Lirola a rejoint la Canebière.

Lirola en difficulté et sur le départ ?

Forcément attendu à l’OM, Pol Lirola a toutefois enchaîné les déceptions la saison dernière. L’Espagnol ne faisait alors plus l’unanimité auprès de Jorge Sampaoli et cela n’aurait toujours pas changé malgré le changement d’entraîner. D’ailleurs, l’ancien de la Fiorentina pourrait bien se diriger tout droit vers un départ. Selon les informations de La Provence , bien que Lirola soit sous contrat jusqu’en 2026, il ne serait pas retenu en cas d’offre intéressante.

Mercato - OM : Un nouvel indésirable de Longoria révélé https://t.co/lV0001k1rG pic.twitter.com/2Sd1HnrHr2 — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

« L’arrivée de Clauss ? C’est toujours positif »

Plus forcément en odeur de sainteté à l’OM, Pol Lirola se retrouve également en difficulté à cause de l’arrivée de Jonathan Clauss. Débarqué en provenance du RC Lens, l’international français est désormais le numéro 1 à droite. Pour autant, dans l’entourage de Clauss, on ne voit pas cela comme un problème. « Avec cette arrivée, l’équipe gagne en compétitivité, c’est toujours positif. Il travaille dur et est persuadé d’avoir des opportunités cette saison », a fait savoir un proche de Lirola.

« Il reste »