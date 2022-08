Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Gros coup de froid pour le transfert de Bouanga ?

Publié le 2 août 2022 à 16h15 par La rédaction

L’AS Saint-Étienne doit encore boucler un gros dossier de ce mercato estival. Denis Bouanga, auteur de belles performances en Ligue 1, ne devrait pas rester dans le Forez, et les Verts espèrent récupérer une belle somme en le vendant. Cependant, aucune offre dépassant les 2M€ n’aurait pour le moment été reçue.

Alors que de nombreux mouvements ont eu lieu à l’AS Saint-Étienne depuis le début de ce mercato estival, les Verts n’ont pas encore terminé leur chantier. En effet, le club du Forez a promis à la DNCG de récupérer 20M€ via les ventes de joueurs, et les éléments qui ont un minimum de valeur ne devraient pas être retenus. C’est notamment le cas pour Denis Bouanga.

Bouanga va quitter l’ASSE

Pour le moment, seul le transfert de Lucas Gourna-Douath à Salzbourg a rapporté des liquidités à l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont récupéré 13M€ dans cette opération, et espèrent toujours conclure de belles ventes. Ainsi, Denis Bouanga, qui suscite de l’intérêt après ses belles prestations avec le club du Forez en Ligue 1, pourrait faire ses valises.

Une offre de 2M€ a été reçue pour Bouanga