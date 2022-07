Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Enorme indice sur le transfert de ce cadre de Batlle

Publié le 31 juillet 2022 à 18h10 par Hugo Ferreira

Après avoir déjà enregistré de nombreux départs, l’AS Saint-Etienne pourrait bien également perdre Mahdi Camara. En effet, alors que Laurent Batlles souhaitait lui confier le brassard de capitaine pour le match face à Dijon, le joueur de 24 ans a refusé car il estime que son aventure avec l’ASSE approche de son terme.

La saison ne commence pas pour la meilleure des façons pour l’AS Saint-Etienne, qui s’est inclinée (2-1) pour le match d’ouverture de cette campagne de Ligue 2, face à Dijon. Reléguée à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre, l’ASSE compte bien remonter le plus rapidement possible dans l’élite, et s’est déjà montrée active sur le mercato en complétant 5 arrivées. Cependant, il y a également eu beaucoup de mouvement dans le sens des départs.

L’ASSE a perdu de nombreux joueurs

Si plusieurs renforts sont arrivés, l’AS Saint-Etienne a également perdu beaucoup de joueurs. En dehors des retours de prêt, Miguel Trauco, Eliaquim Mangala, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Assane Dioussé, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Bakary Sako, Bilal Benkhedim et Lucas Gourna-Douath ont quitté l’effectif des Verts . De grosses pertes, bien que ce dernier soit le seul à avoir rapporté des liquidités. Toutefois, une nouvelle vente pourrait arriver prochainement.

Mahdi Camara veut partir