Foot - Mercato - ASSE

Batlles interpelle clairement Perrin pour le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Après la défaite de son équipe face à Dijon en Ligue 2 (2-1), Laurent Batlles a réclamé plusieurs renforts à ses dirigeants. L'entraîneur de l'ASSE estime que la majorité des secteurs de jeu doit être renforcée. Mais afin d'obtenir une plus grande marge de manœuvre sur le mercato, les responsables stéphanois pourraient mettre l'accent sur les départs.

L'ASSE espérait débuter sa saison en Ligue 2 de la meilleure des manières, c'est raté. Les hommes de Laurent Batlles se sont inclinés face à Dijon ce samedi (2-1). Après cette défaite, le technicien s'est prononcé sur la suite de la saison, mais aussi du mercato estival.





« Il y aura encore des arrivées et des départs »

L'ancien coach de l'ESTAC annonce que cela devrait encore bouger d'ici la fin du mois d'août. « On ne va pas tout remettre en cause non plus. J'ai parlé avec les joueurs à la fin. C'est vrai que le mercato est long, qu'il y aura encore des arrivées et des départs... Maintenant il faut aussi qu'on travaille dans la sérénité. On est en train de construire quelque chose. Ce n'est pas facile... On met les choses en place mais il faut aussi avoir les joueurs pour évoluer dans ce système-là » a confié Batlles au micro de beIN SPORTS.

« La priorité ? Elle est un peu partout »