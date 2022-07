Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Gros coup de gueule à l’ASSE sur le mercato

Publié le 31 juillet 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Ce samedi, l’ASSE lançait sa saison en Ligue 2. Et pour les Verts, cela a début par une défaite face à Dijon (2-1). Laurent Batlles ne commence donc pas de la meilleure des manières et à l’issue de la rencontre, la tension était palpable chez les joueurs de l’ASSE. Jimmy Giraudon n’a d’ailleurs pas manqué de reprendre de volée certains de ses coéquipiers.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE va tenter de revenir au plus vite dans l’élite du football français. Toutefois, cela a très mal débuté pour Laurent Batlles et ses hommes. En effet, ce samedi, les Verts se déplaçaient sur le pelouse de Dijon et ça s’est soldée par une défaite (2-1). L’addition aurait d’ailleurs être beaucoup plus salée pour l’ASSE, qui n’a clairement pas affiché un très beau visage pour ce premier match de la saison.

« Je ne vais pas les accabler mais… »

Certains joueurs de l’ASSE n’étaient clairement pas au rendez-vous pour ce match face à Dijon. Un lien avec le mercato ? Pour BeIN Sports , après la défaite, Jimmy Giraudon n’a pas manqué de pousser un coup de gueule envers certains : « Des joueurs sont soi-disant sur le départ, je ne vais pas les accabler mais il faut vite que tout le monde se mette dans le bain ».

