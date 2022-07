Foot - Real Madrid

Real Madrid : Lewandowski envoie déjà un message à Benzema

Publié le 31 juillet 2022 à 13h10 par Hugo Ferreira

Alors que ce mercato estival s’annonçait difficile pour le FC Barcelone, plusieurs recrues de prestige ont déjà rejoint l’effectif de Xavi, notamment Robert Lewandowski. Les Catalans souhaitaient accueillir un attaquant très prolifique, et ont donc trouvé ce qu’ils cherchaient avec le Polonais, qui s’est exprimé sur son futur duel avec Karim Benzema.

Il s’agissait de l’un des plus gros dossiers de ces dernières semaines. Alors que le FC Barcelone était en grande difficulté financièrement, les Blaugrana ont réussi à trouver des fonds afin de réaliser un mercato estival des plus ambitieux. Ainsi, alors qu’Andreas Christensen et Franck Kessié sont arrivés librement, le Barça a acheté Raphinha et Jules Koundé. Désireux de trouver une nouvelle star à mettre au centre du projet, les Catalans ont également frappé un très gros coup en attirant Robert Lewandowski.

Mercato - PSG : Le Barça est passé à l’action pour le retour de Lionel Messi https://t.co/NOhFGP7z76 pic.twitter.com/aUIzvAo9Mx — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Barcelone a trouvé sa nouvelle star

Après 8 saisons au Bayern Munich, Robert Lewandowski a décidé de partir lors de ce mercato estival, à un an de la fin de son contrat. L’international polonais a fait le forcing afin de pouvoir rejoindre le FC Barcelone, qui accueille donc un attaquant très prolifique, comme recherché. Sorti d’une saison à 50 buts en 46 matchs, le joueur de 33 ans va pouvoir se livrer un duel à distance en Liga avec Karim Benzema, qui vient également de livrer une excellente campagne.

« C’est très bien de voir autant de bons attaquants en Liga »