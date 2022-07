Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Koundé arrive, un nouvel échec pour Barcelone ?

Publié le 30 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Ce jeudi, le FC Barcelone a donc officialisé le transfert de Jules Koundé. Annoncé vers Chelsea, l’international français a finalement quitté le FC Séville pour rejoindre les Blaugrana. Un très gros coup signé pour Joan Laporta, qui a déboursé 50M€ + 5M€ de bonus pour s’offrir les services de Koundé. Cela fait donc un nouveau Tricolore du côté du Camp Nou. Le fait est toutefois que les derniers joueurs français recrutés par le FC Barcelone n’ont pas vraiment réussi sous le maillot barcelonais.

Antoine Griezmann

Et le dernier Français recruté par le FC Barcelone était Antoine Griezmann. Après avoir refusé le club catalan en 2018, le champion du monde avait fini par céder aux sirènes blaugrana un an plus tard. Et Josep Maria Bartomeu n’avait pas hésité à lever sa clause libératoire, alors de 120M€, pour le recruter à l’Atlético de Madrid. Forcément, on attendait beaucoup de l’arrivée de Griezmann au Barça et de son association avec Lionel Messi. La vérité du terrain a été bien différente pour le natif de Mâcon. En effet, Antoine Griezmann a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver sa place parmi l’effectif blaugrana et les déceptions ont été immenses. D’ailleurs, l’été dernier, le FC Barcelone a décidé de se séparer de Griezmann, l’envoyant en prêt pour deux saisons à l’Atlético de Madrid.

Mercato : Koundé justifie son transfert à Barcelone https://t.co/ZHzzF7LX9z pic.twitter.com/Gnr4ZykqJQ — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Clément Lenglet

Comme Jules Koundé, Clément Lenglet a lui aussi été recruté par le FC Barcelone au FC Séville. Du côté de l’Andalousie, l’international français réalisait de très belles prestations et était l’un des meilleurs défenseurs du championnat espagnol. Le Barça avait alors dépensé environ 35M€ pour s’offrir les services de Lenglet. Compte tenu des matchs de l’ancien de Nancy avec le FC Séville, le défenseur central était très attendu. Au final, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Ces derniers mois, Clément Lenglet était même devenu indésirable et le voilà qu’il a rejoint Tottenham en prêt cet été.

Jean-Clair Todibo

Autre déception française au FC Barcelone : Jean-Clair Todibo. Révélé du côté de Toulouse, le défenseur central avait convaincu le club catalan de lâcher près de 1M€ pour le recruter. Un pari sur l’avenir qui n’a toutefois pas fonctionner pour les Blaugrana. En effet, Todibo n’aura joué que 5 matchs avec l’équipe première du Barça en deux saisons. Pas dans les plans en Catalogne, le Français a alors enchainé les prêts, à Schalke 04, au Benfica, puis à l’OGC Nice qui l’a d’ailleurs définitivement recruté depuis.

Ousmane Dembélé

Le bilan d’Ousmane Dembélé laisse également à désirer au FC Barcelone. En 2017, le club catalan avait misé gros sur le Français, appelé à faire oublier Neymar, parti au PSG. Le fait est toutefois que l’ancien de Dortmund n’a pas pu répondre à ces énormes attentes étant donné ces nombreuses grosses blessures. A Barcelone, on est donc resté sur sa faim avec Dembélé, qui a toutefois montré ces derniers mois qu’à 100% de sa forme, il pouvait faire de grosses différences. Sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a terminé meilleur passer de la Liga. Ayant désormais prolongé, il va pouvoir enfin montrer toute l’étendue de son talent… si les pépins physiques le laissent tranquille.

Samuel Umtiti

Umtiti est lui arrivé en 2016 avec un Euro réussi avec l’équipe de France. Recruté à l’OL, le défenseur central n’avait alors pas mis longtemps avant de se faire adopter au FC Barcelone. Certains le comparaient même à Carles Puyol, idole du Camp Nou. Cette belle histoire n’aura finalement duré que deux saisons. En effet, après la Coupe du Monde, Samuel Umtiti est revenu avec de gros problèmes au genou. Depuis, il n’a plus jamais été le même et aujourd’hui, il n’est clairement plus en odeur de sainteté à Barcelone, où on cherche absolument à s’en séparer.