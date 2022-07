Foot - Mercato

Mercato : Un échange Cristiano Ronaldo-Griezmann ? La réponse

Publié le 29 juillet 2022 à 13h10 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United un an seulement après son arrivée. Le joueur veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Même si Manchester United se montre ferme et souhaite le garder, Jorge Mendes aurait déjà sondé plusieurs clubs pour le Portugais. Le dernier en date : l’Atlético Madrid. Les Colchoneros étudieraient comment faire venir Ronaldo et auraient même proposé un énorme échange, rejeté par Manchester United…

Cristiano Ronaldo a fait son incroyable retour l’été dernier du côté de Manchester United. Un an plus tard, le Portugais voudrait déjà quitter le club. Le quintuple Ballon d’Or n’envisagerait pas de jouer une saison sans Ligue des champions. Et il a réitéré son envie de départ lors de la dernière rencontre en date avec son club. Mais les Red Devils restent inflexibles et veulent garder leur star. Ce qui n’empêche pas Jorge Mendes de chercher un nouveau club à son poulain. La piste la plus chaude actuellement serait l’Atlético Madrid…

Un échange Ronaldo-Griezmann ?

Après avoir été recalé par le Bayern et Chelsea, Cristiano Ronaldo aurait convaincu Diego Simeone de le faire signer à l’Atlético Madrid. El Cholo aurait donc déjà donné son feu vert. Seulement, l’opération est compliquée d’un point de vue financier. Les Madrilènes devraient vendre un ou deux joueurs avant de se lancer sur le Lusitanien. Mais l’Atlético Madrid aurait aussi envisagé une autre solution : un échange XXL avec Antoine Griezmann.

C’est non